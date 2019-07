“Vivere intensamente”: Alessia Di Palma presenta il suo primo romanzo

“Vivere intensamente” è il primo romanzo della giovane scrittrice minorese Alessia Di Palma, che sarà presentato il prossimo 30 luglio alla Biblioteca Comunale di Positano. Un romanzo che parla di amicizia, coltivata da tre giovani ragazzi sin dalla tenera età, proseguendo poi con la loro crescita in cui affrontano avventure e situazioni di vita incredibili.

Alessia si è approcciata alla scrittura da piccolissima, per lei “scrivere è come respirare non ne può fare a meno”. Ha sempre affermato di aver scelto di vivere la scrittura solo come una passione, da non rendere una professione: infatti, lavora nel mondo del turismo abbracciando la sua passione per le lingue straniere. Adesso è impegnata nella traduzione del proprio romanzo: “una vera e propria sfida”. Inoltre a fine estate uscirà il suo secondo romanzo, dal titolo “Cuore e Mente”. (foto Massimo Capodanno)