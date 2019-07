Vittoria (Ragusa). Durante i funerali dell’11enne Alessio, investito da un Suv, arriva la notizia della morte del cuginetto Simone

Vittoria (Ragusa). Una giornata straziante quella di oggi con la celebrazione dei funerali dell’11enne Alessio, investito da un Suv mentre giocava all’esterno della sua abitazione. E proprio durante il rito funebre arriva la terribile notizia. Anche il cuginetto Simone, di 12 anni, investito insieme ad Alessio, non ce l’ha fatta. Simone era ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dove gli erano state amputate le gambe. I due ragazzini erano stati falciati da un Suv che viaggiava a tutta velocità, guidato da Rosario Greco che si trovava al volante sotto l’effetto di alcolici e sostanze stupefacenti. L’intera città è distrutta dalla tragica morte dei due cuginetti ed anche la direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico dove Simone era ricoverato è fortemente provata e dichiara che, fino alla fine, è stato tentato l’impossibile per salvare la vita al 12enne anche se già al suo arrivo in ospedale si presentava in condizioni gravissime. Intanto oggi, nella chiesa di San Giovanni, più di 3.000 persone hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Alessio manifestando la propria vicinanza alla famiglia del ragazzino in questo momento di fortissimo dolore. Intanto il padre di Alessio ha dichiarato di voler andar via da Vittoria perché dopo la tragedia non riuscirebbe più a vivere in quella città e nella casa dove ancora risuona la voce del figlio.