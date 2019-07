I Vips di Hollywood amano la Costiera Amalfitana, meta più ambita per le vacanze

La Costiera Amalfitana si conferma anche quest’anno la meta più ambita dai Vips. Come da noi riportato ogni giorno, in tempo reale, tanti sono gli attori, cantanti, influencer che arrivano dal mondo intero per ammirare la bellezza della Divina.

osì come succede da sempre la Costiera Amalfitana è presa d’assalto dai vip, soprattutto a stelle e strisce, che scelgono di trascorrere tra incantevoli paesaggi naturalistici, che mettono insieme in pochi chilometri la frescura della montagna con quella della brezza marina, il loro periodo di relax. E così in questi giorni viene facile imbattersi tra gli ombrelloni piazzate sulle spiagge, ma anche tra le strette viuzze dei vari paesi che compongono il quadro dai più definito “presepiale”, attori del calibro di Edward Norton . Il tre volte candidato ai Premi Oscar ha fatto tappa a piazza dei Dogi in compagnia di un’altra illustre presenza: il rocker britannico Thom Yorke, voce solista dei Radiohead. Ha sostato verso la fine di giugno invece a Ravello l’attrice e cantante Chelsea Kane che ha potuto gustare la pizza e scatenarsi a ritmo di balli sulla musica napoletana.

E poi come dimenticare la cantante e attrice Lovi Poe che ha scelto Praiano, così come la Divina è stata luogo di vacanze pure per Heather Graham la bionda attrice hollywoodiana. A metà dello scorso mese però sono stati ad Amalfi a bordo di una mega yacht altre tre star di Hollywood: Kurt Russell, Goldie Hawn e Kate Hudson. Ma non solo attori e attrici a stelle a strisce affollano la Costiera Amalfitana perché gli occhi dei residenti e dei turisti si sono posati pure sulla bellezza mozzafiato dell’australiana Lauren Bullen meglio conosciuta come Gypsea Lust che seguita da oltre due milioni di follower su Instagram è colei che è riuscita a fare dei viaggi un lavoro visto che la 24enne viene pagata per viaggiare con il suo fidanzato Jack Morris, altra star dei social. Non potevano di certo mancare pure le stelle del calcio che in vista della prossima stagione hanno scelto la Costiera Amalfitana per ricaricare le loro batterie.

E così da Capri una puntata alla Divina è stata fatta dal difensore del Real Madrid e campione del mondo con la Francia Raphael Varane che accompagnato dalla moglie Camille Tytgat è stato paparazzato nella sua breve gita salernitana. Vacanze a Ravello pure per il portiere dello Stoke City Jack Butland, è andato invece a Positano Angelo Ogbonna che attualmente veste i colori del WEst Ham. In Costiera pure Andrea Rispoli che in attesa di accasarsi al Lecce, dopo l’esperienza al Palermo, è stato avvistato ad Amalfi così come Danilo Pereira del Porto che ha coronato il suo sogno d’amore proprio in Costiera con la bellissima Jeff Santos. Immancabili pure i vip nostrani a partire dal ballerino Gianni Sperti che ha fatto la spola tra Maiori e Tramonti, Alessandro Tersigni attore del “Paradiso delle signore” di stanza ad Amalfi e l’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti che ha messo in scena le sue proverbiali acrobaticità in sella a una bici tra Positano e Amalfi. Anche l’attrice Gemma Arterton, come riportato questo pomeriggio. Tanti anche i Vips Italiani, come Leonardo De Carli, Miss Italia e Fausto Bertinotti hanno deciso di trascorrere le vacanze tra la bella Positano e la bella Minori.

Per non parlare della Penisola Sorrentina, presa d’assalto da calciatori, attori e cantanti: Rihanna a Nerano, Donnarumma e tutta la squadra del Milan a Massa Lubrense, i Metallica a Capri. Insomma tutti scelgono la bellezza della Costa D’Amalfi e della bella Penisola Sorrentina per dedicarsi qualche momento di relax.