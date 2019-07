VIETRI SUL MARE – Vincenzo Granozi campione italiano di Body Building nella categoria over 50.

Lo scorso 29 giugno, il vietrese Vincenzo Granozi ha partecipato alla gara nazionale di Body Building tenutasi a Roma, classificandosi al primo posto nella categoria over 50.

Tanta la soddisfazione per questo sogno realizzato grazie anche alla preparazione di Romeo Basso della Big. Revolution, coach di Vincenzo e allo sponsor e amico Orazio Di Benedetti con la B.N.O. Nutrition.

“ Dopo tanti anni di stop mi sono rimesso in gioco per una grande competizione sportiva – spiega il campione – Già l’anno scorso dovevo gareggiare, ma ho dovuto rimandare quest’evento a causa di un’incidente stradale. Ho costruito questo mio sogno anche grazie all’appoggio del mio coach e del mio sponsor, che ringrazio con tutto il cuore e con tutta la mia forza. In 20 anni di pratica in questa disciplina ho partecipato anche ad altre gare, come ad esempio il campionato italiano nel 2012 a Roma, una competizione che ci vedeva impegnati nella categoria di pesi fino a 80 kg, in cui ho conquistato il podio. Un orgoglio non solo per me e la palestra che gestisco, ma soprattutto per il mio paese”.

In cantiere ho la partecipazione alle gare europee ad ottobre, a Santa Susanna. Dopo tante vicissitudini, esperienze vissute, oggi a 52 anni ritengo che questa opportunità sia un treno che passa una sola volta nulla vita e non voglio perderlo.