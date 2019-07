Vietri sul mare, ucciso e buttato a mare Rosco il cane trovatelli amato da tutti al Fuenti

Vietri sul mare porta della Costa d’ Amalfi, ma scenario di una barbarie ecco la lettera giunta in redazione . uongiorno sono Rugiada, delegata oipa di Salerno.

Scrivo per segnalare l’uccisione barbara e crudele subito da un cane padronale di nome Rosco in costiera Amalfitana.

Il cane in questione era un bellissimo e buonissimo trovatello adottato 4anni fa da una famiglia che vive in località Fuenti ( alla fine di Vietri sul mare verso Cetara, ndr );era amato e vezzeggiato da tutti finché martedì sera e scomparso dal cortile dove viveva.

Dopo tre giorni il suo corpo senza vita e stato trovato su una spiaggia a Marina di Vietri sul mare.

E’ stato investito e gettato in mare e

Purtroppo in costiera non e raro tale gesto.

Il dolore,per quello che ha passato, e enorme e il vuoto incolmabile.

Occorrono indagini e punizioni esemplari per chi commette questi atti terribili.

Grazie e cordiali saluti.

Rugiada Matonti

Foto d’archivio che non riguarda il caso in questione. E’ una barbarie che Positanonews condanna fermamente.