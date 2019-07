Vietri sul mare a pulire le spiagge ci pensano volontari e artisti

Vietri sul mare, Costiera amalfitana Nuova attività dell’associazione “Voglio un mondo pulito”: i volontari si sono messi in azione sulle spiagge principali di Vietri sul Mare. E sulla sabbia della Divina hanno prelevato i mozziconi di sigarette lasciati sulla sabbia, la plastica, le carte, i cartoni di pizza e rifiuti d’ogni genere. Il gruppo si è messo all’opera. A coordinarlo Francesco Ronca , responsabile dell’associazione. Una squadra che si era già messa all’opera a Salerno città, e che stavolta ha scelto la marina di Vietri per rimboccarsi le maniche e sottrarre la spiaggia alle evidenze dell’incivilità. Sulla sabbia della cittadina porta della Costa d’ Amalfi c’era di tutto: immondizia lasciata da chi approfitta dell’assenza dei controlli per trasformare la spiaggia di Vietri in una discarica a cielo aperto. Ed il buon esempio è diventato rapidamente occasione d’emulazione, visto che cittadini vietresi e marinesi, ma soprattutto un nutrito gruppo di stranieri, si sono messi all’opera accanto alla squadra di volontari. I turisti hanno preso mazza e ramazza ed hanno ripulito il litorale: lo hanno fatto alcuni residenti a Vietri sul Mare, come le artiste Stephanie Miles e Ania Sobi , che, armate di guanti , sacchetti ,palette, mascherine a pulire gli arenili ed a differenziare i rifiuti. Controllo sistematici da parte del personale degli stabilimenti, della polizia locale e degli operai della Vietri Sviluppo, ma sembrano non bastare ad arginare l’inciviltà di tante persone. Forse un efficiente servizio di videosorveglianza e multe salate ai trasgressori potrebbero aiutare ad arginare una cattiva abitudine che si ripete su tanti arenili salernitani, pure su quelli più rinomati, che attirano turisti e rifiuti. ADG