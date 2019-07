Vietri sul Mare, pedone investito sulla statale 18: “Attraversamento pericoloso”

Pedone investito intorno alle ore 9 a Vietri sul Mare. A parlarne sono alcuni utenti su dei gruppi tematici di Facebook. Il punto in questione è stato più volte oggetto di episodi di questo tipo: ci si trova sulla strada statale 18, nei pressi delle scale della discesa della Ferrovia.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, né le condizioni di salute dell’investito. I sanitari del 118 sono intervenuti celermente e hanno portato in ospedale il ferito. Come segnalato, l’attraversamento sarebbe proprio in curva, non esiste più segnaletica verticale poiché sono completamente sbiadite le strisce pedonali.

“Non è la prima volta che accade questo in quel punto”, ha commentato qualcuno. “Bisogna istallare un pulsante con semaforo per attraversamento pedoni”, ha proposto qualcun altro. In molti propongono persino di chiudere le scalette in questione.

Foto di Nicola Campanile.