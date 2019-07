Mezzogiorno di fuoco sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove all’uscita di Vietri sul Mare il traffico era congestionato dal lunghe code di mezzi. Viabilità bloccata non solo a causa dalla notevole presenza di veicoli, in marcia durante in weekend per raggiungere le località turistiche della Costiera Amalfitana, ma anche a causa di un incidente che si è verificato sul viadotto Canalone: da prime frammentarie notizie, sembra trattarsi di un tamponamento di più automobili.