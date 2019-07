Vietri sul Mare, attività abusiva in via Bottaio: chiuso esercizio commerciale

Controlli da parte dei Carabinieri di Vietri sul Mare, della Polizia Locale e dell’ASL di Salerno hanno permesso di scovare un esercizio commerciale abusivo in via Bottaio. Stando a quanto si legge dall’ordinanza, il verbale di ispezione, parte integrante del provvedimento, è stato determinante nella decisione presa, ovvero quella che l’attività non possa essere esercitata.

Considerato che si inserisse nella vigilanza ordinaria il controllo circa la chiusura del locale, si è ritenuto che non è del tutto sufficiente in considerazione che la cronica carenza di personale, non consente di aver una rigida vigilanza di tutto il territorio. Inoltre, sempre da come si legge, l’adozione del presente provvedimento connesso ad attività doverosa e non potendo la partecipazione degli interessati portare alcuna utilità e considerato che ogni ritardo comporterebbe la possibilità che l’attività venga svolta abusivamente, non si è data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

Si è ritenuto necessario provvedere all’adozione di uno specifico provvedimento di chiusura immediata del locale, che risulta essere un locale-laboratorio. I proprietari possono fare ricorso al TAR entro 60 giorni.