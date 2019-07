Vico Equense, verso riconferme ed under

In primis i calciatori della scorsa stagione e poi si virerà sui giovani

Vico Equense – Come da programma, i dirigenti del Vico Equense stanno provvedendo in questi giorni alle riconferme dei calciatori protagonisti della vittoria del campionato di Promozione, successivamente verrà definito il parco Under e poi saranno ingaggiati i tasselli necessari per potenziare ulteriormente la rosa e completarla. Si procede dunque spediti perché c’è la volontà di non disperdere il lavoro fatto dai ragazzi di Spano nella passata stagione, un campionato che ha visto tra i protagonisti Giuseppe Arenella che vestirà la maglia del Vico anche in Eccellenza.

NUMERI I presidenti Capasso e Savarese hanno chiuso una operazione importante perché Arenella ha avuto un ruolo centrale nella scorsa annata. Per il centrocampista ex Savoia ben 30 presenze (29 delle quali da titolare) e 4 reti a dimostrazione di una incredibile continuità di rendimento cui abbina ottime doti tecniche. Una crescita costante quella di Arenella, la cui capacità di dare equilibrio alla squadra ha portato il Vico a vincere le ultime dieci sfide – tra regular season e play off – senza subire reti. Arenella – appena convolato a giuste nozze con la compagna di sempre Angela – sarà pronto per mettersi a disposizione di Spano a partire dal primo giorno di raduno.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958