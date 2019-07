Vico Equense . Tariffe care e disagi a Marina d’ Equa , continuano le proteste. Caro come Positano, ma che servizi? Tariffe in aumento per il parcheggio, protestano i bagnanti a Vico Equense. La sosta per i ciclomotori a Marina di Vico e Marina di Aequa passa da 2 a 3 euro l’ora, un rincaro sostanzioso rispetto alla scorsa estate, che ha mandato su tutte le furie i cittadini che si recano ai lidi vicani. In particolare, l’incremento delle tariffe riguarda soltanto i residenti a Vico Equense, dal momento che per i non residenti la tariffa resta sempre pari a 5 euro all’ora.

“Quello che il sindaco non dice. Ancora aumenti per i cittadini di Vico Equense” spiegano i rappresentanti del circolo locale del Partito Democratico. Ma intanto la sosta per le moto va ad eguagliare quella per le auto, anch’essa pari a 3 euro per i residenti, mentre per i non residenti parcheggiare la propria autovettura costa 7 euro l’ora.

Mentre ci sono delle grandi strutture d’eccellenza, dove ben meritano dei costi, per il pubblico le condizioni non sono le stesse