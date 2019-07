Vico Equense, tamponamento nei pressi della galleria di Seiano: traffico in tilt direzione Sorrento

Incidente intorno alle ore 10,15 a Vico Equense, nei pressi della Galleria di Seiano. Ancora non abbiamo notizie precise in merito, fatto sta che si parla di un tamponamento: il traffico, come rivela il sempre attivo Charly 57, è attualmente letteralmente in tilt in direzione Sorrento. Suggeriamo di utilizzare strade esterne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi (e si può intravedere anche un camion dei Vigili del Fuoco).

Appena avremo ulteriori dettagli vi aggiorneremo.