Incidente intorno alle ore 10,15 a Vico Equense, nei pressi della Galleria di Seiano. Ancora non abbiamo notizie precise in merito, fatto sta che si parla di un tamponamento: il traffico, come rivela il sempre attivo Charly 57, è attualmente letteralmente in tilt in direzione Sorrento. Suggeriamo di utilizzare strade esterne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi (e si può intravedere anche un camion dei Vigili del Fuoco).

AGGIORNAMENTI

L’incidente è avvenuto nel territorio di Castellammare di Stabia ( Napoli ) nella galleria Privati con due feriti gravi che sono finiti contro un furgone con la loro vettura.

L’incidente, questa mattina, all’inizio della galleria in direzione Sorrento con un tamponamento a catena. A frenare è un camion, ma ad avere la peggio è la terza vettura che finisce contro il furgone davanti. Arrivati anche i vigili del fuoco per estrarre i due feriti dall’abitacolo. Portati di urgenza al San Leonardo i medici del pronto soccorso stanno effettuando i primi controlli per avere la prognosi. Sul posto le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente e individuare le responsabilità.

Due i feriti trasportati all’ospedale San Leonardo di Castellammare.