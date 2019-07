Vico Equense. Sversamenti a San Salvatore, parte una denuncia e accusa di malattie ai bambini . A far la denuncia i condomini in via Madonna delle Grazie a San Salvatore, che ritengono subire un continuo sversamento di liquami ad opera di una vicina attività casearia e con animali. I condomini hanno dovuto denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata a firma dell’Avvocato Luigi Bartolomeo, si accuserebbe in pratica una attività casearia denominata “Caseificio Guida”, connessa all’attività di animali, soprattutto di suini, perché una cospicua produzione di siero prodotta dallo stesso caseificio viene somministrata ai maiali come alimento e questa attività è connessa allo sversamento di liquami, anche olezzi maleodoranti, con accusa di malattie a bambini. Da qui esposto alla Procura di Torre Annunziata ( Napoli ) , ma al momento non sono intervenuti ne carabinieri di Sorrento ne altre autorità. Ovviamente queste sono accuse che dall’altra parte si rigettano e negano.