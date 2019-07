Vico equense. San Salvatore perde Salvatore Ferraro, l’anima del Presepe Vivente

Oggi è un giorno particolarmente triste per l’intera comunità di San Salvatore, ci ha lasciati il nostro carissimo maestro Salvatore Ferraro. Questa notizia ha colpito chiunque ha avuto il privilegio di conoscerlo. Salvatore si è sempre distinto per la sua grande nobiltà d’animo, ha dedicato la sua intera vita alla preghiera, alla famiglia, ai più umili e bisognosi. Il suo ricordo resterà sempre vivo dentro di noi, così come i suoi preziosi insegnamenti e la sua grandissima bontà ed umiltà. Ci piace ricordarti mentre lavoravi ad una delle tue più grandi passioni: il Presepe Vivente. Amavi curare ogni dettaglio e che tutto fosse perfetto. Salvatore il Presepe lo sentiva dentro, dedicava interi mesi alla sua realizzazione, lavorando per ore ad ogni condizione climatica e quando gli si chiedeva da dove derivasse tanta forza alla sua età, rispondeva: “ Non è opera mia”. Aveva una parola di conforto per chiunque, sempre pronto ad ascoltare ed offrire il suo aiuto. Grazie Salvatore per quanto hai fatto per noi.