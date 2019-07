Vico Equense, riaperto il viadotto di Punta Gradelle

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Il sindaco Andrea Buonocore l’aveva già annunciato nel corso del vertice dei giorni scorsi coordinato dalla Prefettura di Napoli, insieme ad Anas, Regione e il Rup del depuratore di Punta Gradelle: il viadotto torna ad essere aperto al traffico veicolare. Oggi si è giunti alla firma dell’ordinanza e così il primo cittadino di Vico Equense ha salutato la decisione:

“Ho firmato l’ordinanza con la quale, da domani, apro la circolazione sul tanto contestato viadotto di Punta Gradelle. Pur nella consapevolezza delle responsabilità che mi assumo, sono certo che la riapertura non rappresenti la soluzione al problema traffico che necessita di un confronto più ampio e sereno.

Ma lo devo alla mia Città che sta pagando un prezzo troppo alto dall’apertura della galleria Santa Maria di Pozzano.

Lo devo ai miei concittadini costretti a lunghe ore di traffico.

Lo devo all’intera Penisola che vede nell’incrocio di Via Murrano un punto di massima criticità.

Lo devo ai tanti turisti che continuano a preferire i nostri posti unici e meravigliosi con una offerta turistica rara e di eccellente qualità.

Ringrazio quanti mi hanno sostenuto ed incoraggiato in questa azione: la Giunta, i Consiglieri, gli Uffici comunali, la Prefettura, la Direzione Generale Ambiente di Regione Campania , il Rup dell’impianto di depurazione di Punta Gradelle, la Società SIMM e il nostro Comandante della Polizia Locale che con i suoi uomini tuteleranno il rispetto di quanto prescritto e l’osservanza di quanto ordinato, con la loro presenza puntuale e precisa.”