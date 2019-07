Vico Equense per “Pizza in Piazza” a Seiano raccolte oltre 5 mila euro per Santa Maria Vecchia

Pizza, spettacoli, musica, prodotti tipici e tanto altro! Nel suggestivo borgo di Seiano la II edizione di “Pizza in Piazza”; il Comitato Pro Restauro Santa Maria Vecchia in stretta collaborazione con il ristorante/pizzeria Ma che bontà sono riusciti a raccogliere dei fondi . Noi di Positanonews invitiamo tutti ad aiutarli