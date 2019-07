Vico Equense. Pino De Vivo: “Cosa ha fatto il Monte Faito per meritarsi questo?”

Vico Equense. “Ma cosa ha fatto il Faito per meritarsi questo – dichiara Pino De Vivo, residente – ma è a conoscenza questo Sindaco di come è ridotta questa montagna? È a conoscenza che spariscono centinaia di litri di diesel rubati, è a conoscenza che centinaia di alberi sono stati tagliati illegalmente e altrettanti saranno tagliati con o senza permessi? È a conoscenza che le falde acquifere di sorgenti sono inquinate e non più potabili e non recano avvisi di nessun tipo?

È a conoscenza che con la scusa di sgomberare la strada dal pietrame durante la frana, si è costituita una discarica con materiali totalmente estranei dalla frana? È a conoscenza che da due anni una grossa porzione di muretti abbattuta a picconate e poi rimossa è ancora senza una sicura messa in sicurezza? È a conoscenza che da anni pecore, cavalli, capre, mucche, maremmani e cani transitano al Faito senza nessun controllo o autorizzazione, mettendo in pericolo residenti e visitatori?

La lista è lunga e per il Sindaco penso sia stata una “dimenticanza”… errare è umano. FAITO – conclude – HA BISOGNO DEL SUO AIUTO!”.