Vico Equense, pericolo caduta massi: Capitaneria di Porto sgombera spiaggia di Tordigliano

Vico Equense. Pericolo caduta massi sulla spiaggia lunga di Tordigliano e la Capitaneria di Porto si attiva. Il rischio caduta massi, come sappiamo, c’è da diversi anni: nell’area in questione, di questi periodi, spesso numerose persone decidono di non considerare il divieto. Tra queste si trovano diverse volte famiglie con bambini.

La scorsa settimana ci sono state diverse segnalazioni e così oggi la Capitaneria ha deciso di far allontanare le imbarcazioni e evitare che i bagnanti e i presenti sostassero nella zona: difatti si è trattato di un vero e proprio sgombero.