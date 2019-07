Vico Equense, la venticinquesima edizione della sagra del Riavulillo

Da 25 anni sulla “bocca” di tutti…è con questo slogan che la Sagra del Riavulillo celebra la sua tanto attesa venticinquesima edizione.

Più di un quarto di secolo trascorso a coltivare la passione per il Riavulillo, ovvero il piccolo caciocavallo ripieno con olive piccanti che viene messo sui carboni ardenti per esaltarne ancora di più il sapore.

Per suggellare quest’intramontabile appuntamento, siete tutti invitati ad Arola di Vico Equense, dal 4 al 6 agosto, per vivere assieme delle magiche serate che saranno allietate, oltre che dagli aromi locali, anche da intrattenimenti per grandi e piccini.

Il divertimento inizierà alle ore 20.00 con musica dal vivo, un bicchiere di buon vino paesano, l’immancabile scioglievolezza del provoloncino piccante e tante altre sorprese.

E allora cosa state aspettando?

Perché la Sagra del Riavulillo è già sulla bocca di tutti!