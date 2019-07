Bruttissimo incidente questa mattina a Seiano, Vico Equense. All’altezza dell’hotel Moon Valley, un veicolo NCC si è scontrato con un’automobile che circolava in senso opposto: lo scontro è stato violentissimo e ad avere la peggio pare sia stato il conducente dell’auto, trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i Carabinieri, i quali hanno bloccato la strada per la sicurezza pubblica (un’auto perdeva olio) e per i rilievi del caso. Si è venuta a creare una fila di auto rilevante: si è parlato di strada bloccata per Sorrento per almeno un paio d’ore. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 6 e 30.