Vico Equense, incidente nei pressi della galleria di Seiano: traffico in tilt sulla Sorrentina

Ennesimo incidente nei pressi della galleria di Seiano, Vico Equense. Ancora non sono note le cause e le dinamiche, fatto sta che sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi di rito. Si è venuto a creare un traffico infernale sulla Statale Sorrentina: alcuni testimoni parlano di code chilometriche, con attese di oltre quaranta minuti per ora.

Seguiranno aggiornamenti.