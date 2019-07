Vico Equense, giro di vite sui tavolini: scattano i controlli dei carabinieri

Continua il giro di vite sui tavolini posti fuori dai locali, a Vico Equense. I carabinieri della locale stazione coadiuvati dai colleghi della compagnia di Sorrento, hanno passato al setaccio le attività situate in piazza Umberto I. I militari dell’arma non hanno assunto alcun provvedimento, ma per i prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti sulle occupazioni di suolo pubblico senza i dovuti requisiti, che stanno avvenendo parallelamente all’attività della Guardia di Finanza.

Alcuni giorni fa difatti tavolini e le sedie sono stati sequestrati ad un locale che affaccia sulla nota piazza vicana. Le Fiamme Gialle stanno infatti lavorando sodo sul fronte delle verifiche delle irregolarità nei permessi, che secondo gli organi inquirenti, sarebbero riconducibili a nelle procedure amministrative irregolari nel rilascio autorizzazioni o possibili omissioni negli accertamenti anti-abusivismo.

La Guardia di Finanza in quella operazione pose i sigilli alle sedie e ai tavolini all'esterno del locale mettendo sotto chiave 10 tavolini, 40 sedie e 2 ombrelloni. La vicenda sicuramente continuerà ad avere un seguito, considerando che i titolari dei locali devono ben guardarsi nel posizionare sedie e tavolini, ma tale vicenda rischia anche di mettere un freno al lavoro di queste attività durante il periodo estivo.