Vico Equense. Festività di Sant’Anna nel Borgo storico del Vescovado

Era un appuntamento storico che negli anni si stava piano piano sempre più perdendo. Da qualche anno a questa parte si sta cercando di recuperare organizzando sempre più cose nuove e diverse. Nei primi anni 50′, questo anniversario si accentuò con i pescatori della Marina di Vico, che portavano a spalle in processione per tutte le strada della città, la statua settecentesca di Sant’Anna, custodita da oltre due secoli nella Chiesa della SS. Annunziata, la nostra bella ex Cattedrale.

Il benemerito Parroco della Cattedrale Don Mario Buonocore ci teneva ogni anno ad organizzare questa festività. Tante le novità quest’anno per la Festività di Sant’Anna. Ecco il PROGRAMMA COMPLETO

Parrocchia SS. Ciro e Giovanni, Chiesa SS. Annunziata ex Cattedrale.

FESTA DI SANT’ANNA AL BORGO VESCOVADO 23-26 Luglio 2019

Dal 23 al 25 Luglio

Ore 19.00 Preghiera del Rosario

Ore 19.30 Celebrazione eucaristica e canto tradizionale a S. Anna in lingua dialettale

Venerdì 26 Luglio

Ore 9.00 Celebrazione eucaristica

Ore 11.00 Celebrazione eucaristica e supplica alla Santa

Ore 19.30 Celebrazione eucaristica e benedizione delle donne in attesa

Mercoledì 24 e Venerdì 26 Luglio

Dalle ore 20.30 Musica, arte e gastronomia per le strade del centro storico con i ragazzi della nostra comunità che si esibiranno nei portoni con pezzi di musica classica

Giovedì 25 Luglio

Ore 20.30 Cena dei nonni all’ombra del campanile