Vico Equense, domani manifestazione anticamorra del PD

Si terrà domani, domenica 14 luglio, una manifestazione anticamorra da parte del Partito Democratico di Vico Equense. E’ stato lo stesso circolo Fermariello ad annunciarlo a mezzo social. La decisione presa dopo i fatti che hanno riguardato l’Hotel Astoria.

“Con una nota inviata ieri pomeriggio il Sindaco ci comunicava il suo diniego riguardo all’uso della sala consiliare per la manifestazione in programma domani sera: “IO NON HO PAURA”.

Pur essendo partita dall’iniziativa di un partito politico questa manifestazione, visto anche l’imbarazzante silenzio dell’Amministrazione Comunale, era l’occasione per dare una risposta forte e chiara al gravissimo fatto di cronaca accaduto solo una settimana fa nella nostra città.

Si è ritenuto invece che questi argomenti non abbiano la necessaria rilevanza per consentire l’uso della sala consiliare, la casa di tutti i cittadini, in una giornata festiva. Eravamo ovviamente ben consapevoli del regolamento che ne norma l’utilizzo ma, a prescindere delle rassicurazioni ricevute prima di organizzare questa manifestazione dal Sindaco stesso, eravamo certi della sua sensibilità e del suo senso di responsabilità, come quello di tutta la sua maggioranza, di fronte a tematiche così delicate ed impattanti sulla pubblica opinione.

Negare la casa di tutti i cittadini non è stato un atto di scortesia nei confronti di un Partito Politico e delle personalità invitate per un civile confronto che voleva coinvolgere tutti. E’stato un atto di incredibile superficialità e irresponsabilità nei confronti della città intera. Evidentemente nell’imbarazzo dal proprio silenzio non si gradisce che si parli di tutto quello che sta accadendo in città.

Il Partito Democratico di Vico Equense ritiene invece che non si può rimanere nel silenzio e far finta di nulla, perché questo alla lunga rende complici e colpevoli, non preserva l’immagine della città e soprattutto compromette il futuro della nostra comunità.

Vi aspettiamo domani in PIAZZA SIANI alle 19.30, l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a prescindere da come la si pensi, perchè è in gioco il futuro della nostra città.

Il Direttivo del Circolo PD

Vico Equense – Carlo Fermariello”