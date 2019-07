Vico Equense, convocato per giovedì 11 luglio il Consiglio Comunale: si parlerà di testamento biologico

E’ stato annunciato il Consiglio Comunale a Vico Equense per giovedì, 11 luglio, seduta di Assise presso la sala consiliare. L’inizio del Consiglio è previsto per le ore 17. Saranno sei i punti di discussione che verranno affrontati; in primis l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Successivamente si passerà alle comunicazioni, ma sicuramente tra i punti all’ordine del giorno più importanti vi è l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), o testamento biologico, presentate dai residenti nel comune.

I cittadini potranno quindi esprimere, attraverso questo strumento, quali terapie intendano accettare o non accettare nel caso in cui dovessero trovarsi nell’incapacità di acconsentire o meno alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una vita normale.