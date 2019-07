Vico Equense, Comune revoca progetto di parcheggio pubblico a Sant’Andrea

Niente più parcheggio pubblico nella frazione di Sant’Andrea a Vico Equense. A rivelarlo è stato il capogruppo di opposizione Maurizio Cinque.

“Un parcheggio pubblico atteso da decenni, approvato e finanziato (160.000 euro) all’ingresso di via L. Avellino -ha sbottato Cinque- Si sarebbe potuto realizzare in pochi mesi… ma non è più di interesse pubblico. Evidentemente quei “soldi stanziati in bilancio” servono ad altro. Si passa dal certo… al faraonico!”.

Ricordiamo che quest’opera è evidenziata nella delibera di giunta comunale 91/2015, dove furono stabiliti il luogo, le modalità ed i tempi di attuazione. Partì, lo scorso anno, persino una petizione per fare in modo che il progetto non fosse accantonato; ma ora la notizia che il parcheggio non si farà.