Le cose belle che vengono dal mare della Costa di Sorrento. Belle, sane e giuste, che riscaldano il cuore alla speranza . Ancora una bella iniziativa della Lega Navale di Vico Equense. A colpi di pagaia contro il tumore al seno. Perché salire su una canoa, sfidare la corrente, pagaiare per dimostrare di avere forza, allenare corpo e mente, cercare di raggiungere una sponda sicura, sono tutte metafore che raccontano la storia di chi ha affrontato il percorso del cancro. È con questo spirito che la Lega Navale di Vico Equense ha organizzato questa sera nella sala consiliare del Comune un convegno dal titolo “Combattiamo il cancro anche a colpi di pagaia”.

Sono intervenuti il Sindaco Andrea Buonocore, il direttore del distretto sanitario ASL Na 3 Sud Grazia Formisano, il direttore del reparto oncologia dell’Azienda ospedaliera Cardarelli Giacomo Cartenì, il direttore del registro tumori ASL Na 3 Sud Mario Fusco, il direttore della breast unit ASL Na 3 Sud Massimiliano D’Aiuto e il presidente della Lega Navale di Vico Equense Giuseppe Vanacore. L’evento, che è finalizzato per far conoscere quest’ iniziativa, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vico Equense, dell’ASL Na 3 Sud, della Guardia Costiera e della Federazione Italiana Vela. Vogare per superare il dramma della malattia a bordo della dragon boat. Il nome proviene dalla sua caratteristica testa di drago posto sulla punta dell’imbarcazione.

Le pagaie sono simili a quelle della canoa canadese il cui peso è di circa un chilo. Sullo scafo trovano posto venti pagaiatori, a prua, rivolto verso l’equipaggio, un tamburino batte il tempo su di un grosso tamburo, retaggio di un’antica tradizione. A poppa è alloggiato, proprio sulla coda del drago, il timoniere, alle prese con un remo lungo. Il giorno del convegno in piazzale Giancarlo Siani sarà collocata una canoa del tipo “Dragon Boat”. Davvero una bella giornata oggi .

Ringraziamo Enrico e Viviana