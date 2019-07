Vico Equense. COLOR RUN: in via Canale, una giornata di festa si poteva trasformare in tragedia

Quella che doveva essere una giornata di festa si poteva trasformare in tragedia. Ma andiamo con ordine; il 18 luglio si è svolta per la prima volta a Vico Equense la “Color Run” organizzata dal Circolo Sportivo Culturale Città di Vico Equense in collaborazione con il Comune.

Centinaia di persone, adulti e bambini, hanno colorato la città di colore e calore, sfilando, correndo e passeggiando per le vie cittadine, e concludendo il tutto alla spiaggia di Vico, dove i più coraggiosi hanno anche approfittato per un bagno serale rigenerante.

Tuttavia non a tutti è andata giù questa meravigliosa e coinvolgente manifestazione. Infatti, alla via Canale, dove era posizionata una delle “postazioni” per il getto dei colori, i volontari sono stati oggetto di minacce e ingiurie da parte dei titolari di un ristorante lì allocato.

La questione comunque sembrava risolta, ma in realtà il giorno dopo, il 19, questi ha deciso di “rinfocolare” la questione e, dopo aver aggredito con un pugno un membro della associazione – ritenendolo, sbagliando, il presidente ovvero l’organizzatore – si è recato al proprio ristornate facendo poi ritorno con un coltello.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri di Vico Equense i quali hanno posto sotto sequestro il coltello e denunciato il titolare del ristorante. Per il malcapitato membro della Associazione solo tanto spavento e qualche ammaccatura, è un paio di occhiali da ricompare.

Riteniamo non ci siano parole davanti a gesti del genere e auspichiamo che queste persone violente vengano isolate.