Vico Equense. A causa di lavori stradali gli autobus Eav cambiano i percorsi, ecco le modifiche

Vico Equense. L’Eav comunica che, “a seguito dell’ordinanza n° 194/2019 del Comune di Vico Equense, relativa alla chiusura al traffico veicolare, del tratto tra Ticciano e Arola, dal 24 luglio e fino al 29 luglio 2019 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – le corse della Circolare sinistra effettueranno i seguenti percorsi:

Le corse delle ore 9:25-9:50-10:50-12:20-12:50 e 14:50 transiteranno per Vico Equense – Moiano – Ticciano – Moiano – Vico Equense;

Le corse delle ore 10:20-11:25-13:20-15:20-16:25 e 17:25 transiteranno per Vico Equense Moiano – Ticciano – Arola – Vico Equense;

Le corse delle ore 9:00-11:50 e 14:20 transiteranno per Vico Equense – Moiano – S.M. Castello – Ticciano – Moiano – Vico Equense.

Variazione di percorso della Circolare destra:

Vico Equense – Moiano – Ticciano – Vico Equense dal lato sinistro;

Vico Equense – Faito regolare;

Vico Equense – San Salvatore regolare”.