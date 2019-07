Vico Equense: dopo il cancro al seno in barca a vogare, la grande sfida delle “Dragon Boat”

Vico Equense. A colpi di pagaia contro il tumore al seno. Perché salire su una canoa, sfidare la corrente, pagaiare per dimostrare di avere forza, allenare corpo e mente, cercare di raggiungere una sponda sicura, sono tutte metafore che raccontano la storia di chi ha affrontato il percorso del cancro. È con questo spirito che la Lega Navale di Vico Equense ha organizzato per venerdì prossimo, 5 luglio 2019, ore 18, nella sala consiliare del Comune un convegno dal titolo “Combattiamo il cancro anche a colpi di pagaia”.

Interverranno il Sindaco Andrea Buonocore, il direttore del distretto sanitario ASL Na 3 Sud Grazia Formisano, il direttore del reparto oncologia dell’Azienda ospedaliera Cardarelli Giacomo Cartenì, il direttore del registro tumori ASL Na 3 Sud Mario Fusco, il direttore della breast unit ASL Na 3 Sud Massimiliano D’Aiuto e il presidente della Lega Navale di Vico Equense Giuseppe Vanacore. L’evento, che è finalizzato per far conoscere quest’ iniziativa, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vico Equense, dell’ASL Na 3 Sud, della Guardia Costiera e della Federazione Italiana Vela. Vogare per superare il dramma della malattia a bordo della dragon boat. Il nome proviene dalla sua caratteristica testa di drago posto sulla punta dell’imbarcazione.

Le pagaie sono simili a quelle della canoa canadese il cui peso è di circa un chilo. Sullo scafo trovano posto venti pagaiatori, a prua, rivolto verso l’equipaggio, un tamburino batte il tempo su di un grosso tamburo, retaggio di un’antica tradizione. A poppa è alloggiato, proprio sulla coda del drago, il timoniere, alle prese con un remo lungo. Il giorno del convegno in piazzale Giancarlo Siani sarà collocata una canoa del tipo “Dragon Boat”