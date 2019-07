Vico Equense calcio, capitan Savarese: “In eccellenza ancora più compatti e motivati”

Vico Equense. La promozione in Eccellenza del Vico Equense ha sicuramente fatto salire alle stelle le motivazioni dell’ambiente. La prima conferma non poteva che arrivare dal capitano Francesco Savarese, vicano e ormai da 4 anni in rosa.

L’eccellenza non intimidisce il capitano, che anzi si mostra ancora più motivato a fare bene sia in campo che fuori. Savarese rivendica l’importanza del gruppo, il vero segreto di ogni successo: “Abbiamo vinto il campionato di Promozione quando siamo diventati un gruppo vero, solido. Da quella base dobbiamo ricominciare la nostra avventura in una categoria che già ha visto protagonisti molti calciatori che erano con noi lo scorso anno e che saranno riconfermati. Dunque, ci approcciamo con determinazione alla stagione che verrà”.

Il capitano si dice fiducioso per il campionato che verrà e darà il massimo affinché il Vico possa raggiungere i risultati sperati. Il giusto mix tra i calciatori presenti in rosa e l’integrazione nel gruppo di quelli che arriveranno dal calciomercato potrebbe essere l’arma vincente.