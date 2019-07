Vico Equense. Buon 30° compleanno Giuseppe Alessio Nuzzo. Gli auguri di Raffaele Lauro al giovane regista campano

Oggi ricorre il trentesimo compleanno del giovane regista campano, Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore artistico del Social World Film Festival di Vico Equense, di cui, tra giorni, sarà celebrata la IX Edizione. L’anniversario sarà festeggiato questa sera a Napoli, nello splendore di Villa Domi, con la partecipazione di familiari, amici, collaboratori, personalità ed estimatori di Nuzzo. Tra gli altri, lo scrittore Raffaele Lauro, il quale gli ha inviato un significativo messaggio augurale: “17 luglio 2019. All’alba del fausto giorno del Tuo trentesimo genetliaco, Ti giungano gli auguri più affettuosi, sinceri e fervidi di buona salute, di prosperità e di serenità, con un pensiero riconoscente rivolto ai Tuoi amatissimi genitori e a quanti Ti adorano e Ti stimano per le Tue straordinarie doti di intelligenza, di umanità e di creatività. Nutro l’assoluta certezza che, anche nella Tua vita futura, continuerai a dispensare, con generosità, i preziosi talenti umani e artistici, di cui il Signore, Dio dell’Universo, Ti ha fatto dono, a vantaggio di ‘coloro che non si stancano mai di amare’, dei più deboli e dei più bisognosi. Ti rappresento questi sentimenti di gioiosa felicitazione e di gratitudine, anche a nome di coloro che Ti hanno conosciuto mio tramite. Parteciperò alla Tua festa con la consapevolezza del privilegio che mi hai concesso nell’invitarmi, in nome della nostra amicizia profonda e dei sentimenti di stima e di ammirata considerazione che ci legano da anni”.