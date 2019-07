Oggi 21 Luglio il villaggio Vettica di Amalfi festeggia la VIRGO POTENS nella zona sud del villaggio sulla statale che conduce a Positano. Questa sera dopo la santa messa vi sarà la processione che sfilerà per la statale che conduce a Positano andando prima verso l’hotel la Pergola e poi si recherà al ex Istituto Tecnico per il Turismo al rientro e durante la processione vi saro lo sparo dei fuochi pirotecnici accompagnata dalla banda musicale citta di Agerola. Si ringrazia il comitato festa con a capo Matteo Bottone e l’interessamento del parroco don Luigi.

PROGRAMMA

ore 10:00 SANTA MESSA celebrata dal Parroco

ore 18:30 SANTA MESSA segue la: PROCESSIONE con la statua della Madonna, accompagnata da melodie sacre eseguite dalla Banda Musicale “Città di Agerola”

Oggi 8 luglio 2019 il piccolo rione di Vettica Minore di Amalfi si riunisce in torno alla figura materna della Virgo Pontens (Vergine Potente), che ogni anno si festeggia la prima domenica di luglio.

La cerimonia si aprirà con una Messa solenne alle ore 19.00 presieduta da Don Luigi rettore della parrocchia di San Michele di Vettica Minore Amalfi , . A seguire la Santa Messa la processione con l’ effige miracolosa della B.V.

Storia della Cappella della Virgo Pontens

Si narra che un giorno due pescatori si trovavano in alto mare e all’ improvviso il mare iniziò ad agitarsi,

da calmo divenne mosso con onde alte, i due pescatori impauriti invocarono la Vergine potente chiedendole la grazia di farli salvare, loro due promisero che se si salvavano a quella tempesta edificavano una cappella intitolata alla Virgo Pontens.

Appena invocarono la Madonna il mare si calmò ed i pestatori edificarono questo tempio.