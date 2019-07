Meta di Sorrento – Via del Lauro in una posizione strategica a pochi passi dalla chiesa di Meta, proponiamo la vendita di un palazzo d’epoca cielo terra unico nel suo genere panoramico sul mare, costruito nel 1848 (a cinque minuti a piedi dalla spiaggia attrezzata, con un panorama mozzafiato sul golfo di Sorrento e Ischia). Il palazzetto è in muratura portante di tufo libero su oltre tre lati svilippantesi su cinque livelli con ampi spazi comuni una splendida terrazza e giardino escluivo, attualmente è diviso in 7 appartamenti di ampia metratura vista mare:

P.S. quattro cantine e due grandi cisterne per circa 137 mq;

P.Terra: ampio androne e grande scala in pietra lavica con pozzo centrale ed un secondario con ringhiera originale in ferro battuto; appartamento di circa 140mq, vari depositi e locali per circa 70mq cortile due livelli e giardino;

PIANO PRIMO: appartamento di c.a. 240 mq ed appartamento di c.a. 180mq con balconi:

PIANO SECONDO appartamento di c.a. 220 mq ed appartamento di c.a. 170mq con balconi ;

PIANO TERZO: appartamento di c.a. 200mq ed ampia soffitta di c.a. 150mq e terrazzi;

PIANO QUARTO: lastrico solare (terrazzo panoramico 360 gradi sul golfo)

Buone le condizioni generali; lo stile inconfondibilmente antico e nobile rende questa una proprietà unica, ideale sia pe realizzare un condominio di lusso sia come struttura turistico-ricettiva.

€.3200.000,00

Per info e appuntamenti contattare lo 0818788600 o il 338 279 6034