VENDESI APPARTAMENTO A PIANO DI SORRENTO

Piano di Sorrento: Vendesi a pochi passi dal corso Italia appartamento in parco, raffinato, signorile ed elegante, con annesso sottotetto, tutto già pronto e disponibile per essere abitato. Doppi infissi e rifiniture di pregio. Entriamo in soggiorno doppio, due camere da letto, bagno, lavanderia, cucina abitabile con balcone panoramico vista mare sopra in un unico ambiente rinnovata mansarda con terrazza attrezzata. Termo-autonomo e climatizzato. Garage di 35mq. Euro 750.000 Trattabili Per info e appuntamenti contattare lo 0818788600 o il 338 279 6034

