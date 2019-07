Vallone dei Mulini Sorrento. Opinione del Direttore “Si faccia riconoscimento UNESCO e Riserva Biosfera”. Intanto sgombriamo il campo da ogni considerazione di parte o personale, Positanonews, nella figura del direttore e quindi del giornale, non è contro Ponticorvo , ne contro nessuno, possiamo essere contro degli atti , se li riteniamo contrari all’interesse pubblico secondo la nostra opinione, ma mai contro le persone. Il passaggio di proprietà ha suscitato molte discussioni politiche, come è normale che sia, visto il ruolo politico che ricopriva l’acquirente. Nel merito non siamo in grado di giudicare e per questo vorremmo magari maggiore documentazione e trasparenza, a volte conoscere evita le incomprensioni. Non sappiamo se si stia facendo un grande intervento di riqualificazione, se vi sia intenzione di utilizzarlo valorizzandolo o se si sintenda poi rivenderlo facendo una legittima operazione commerciale e immobiliare, compagno di una agente immobiliare non posso che comprendere queste attività. Ritengo che il Vallone dei Mulini sia un “unicum” e mi meraviglia che nessuno, ne la politica, ne la cultura, abbia mai pensato ad attivare una procedura scontata in altri posti, il riconoscimento UNESCO o come Riserva Biosfera , di questo angolo, che, precisiamo, non significa imporre maggiori vincoli, se non prescritti dai piani paesistici della Regione Campania o del Comune, ma a dar valore a tale contesto che per la sua straordinarietà , per il verde rigoglioso, il significato storico, e la bellezza contestuale, è unico al mondo. Ora è facile far proclami, ma questi riconoscimenti non partono dal cielo o da un post su facebook, va attivata e seguita una procedura, senza animosità, senza prevenzioni, senza odi o antipatie, senza mettere la cosa sul piatto politico, ma solo pensando al bene della Città e delle future generazioni.