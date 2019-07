Vallo della Lucania. Celebrata la prima unione civile tra Elisa ed Ilenia, l’amore vince sempre

Vallo della Lucania. Ieri per la prima volta nella città del Cilento si è celebrata un’unione civile tra due persone dello stesso sesso. E’ accaduto a Palazzo di Città dove il consigliere comunale Pietro Miraldi ha unito civilmente Elisa e Ilenia. Minardi ha ringraziato il sindaco per avergli concesso questa opportunità ed ha dichiarata: “Ho avuto l’onore di unire civilmente due mie amiche. Ho visto delle persone felici, persone che si vogliono bene… e mi hanno fatto emozionare non poco. Vince chi sa innamorarsi ogni giorno della stessa persona. Vince solo chi sa amare per davvero, il resto non è niente”.