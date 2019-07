Vacanze in Costa d’Amalfi per Chiara Stile, modella e influencer salernitana

Vacanze in Costa D’Amalfi per la bella Chiara Stile, modella e influencer salernitana. Dopo una sosta a Minori all’Otium SPA, la 20enne continua il proprio itinerario rilassante in giro per Positano, Amalfi e Ravello, per godersi il sole e il mare della Divina.

Chiara Stile è stata Miss Sport Italia e semifinalista del concorso di bellezza nell’edizione 2018. Attualmente coniuga i suoi studi universitari in giurisprudenza, con l’attività di blogger, fondando il sito Chiara’s Magazine.