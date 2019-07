Vacanze capresi per l’ex velina Thais Wiggers. La bellissima e solare modella brasiliana si è concessa una vacanza a Capri, fissando i momenti di relax in barca, pubblicati sul proprio profilo Instagram. Volto noto della televisione italiana, soprattutto per essere stata in coppia con Melissa Satta una velina del tg satirico “Striscia la Notizia”.



La splendida showgirl è stata con il programma ideato dadal 2005 al 2008, ma è arrivata in Italia come indossatrice. La bionda nativa diha iniziato a sfilare all’età di quindici anni e nel 2001 vince il concorso Summer Face in Brasile. Nel 2004 con Adriana Lima e Naomi Campbell, posa per pubblicità della TIM, trasferendosi in Italia dopo aver concluso gli studi liceali negli Stati Uniti.Tra il 2006 e il 2009 Thais ha avuto una relazione con il presentatore televisivodal quale è nata la figlia Julia nel 2008. Dopo la gravidanza registra una partecipazione al programma American Gladiators, insieme a Pierluigi Pardo ed è stata guest star della sitcom Favelas, bed and breakfast, in onda nel 2011 su Comedy Central. Dopo queste esperienze, sul piccolo schermo compare sporadicamente in alcuni programmi Mediaset.Thais ha avuto una relazione anche con l’ex cestista italo-statunitense Paul Baccaglini dal 2010 al 2018, e per un periodo ha cambiato look, trasformandosi in mora. Attualmente la brasiliana, nel frattempo ritornata alla sua tinta naturale, con la simpatia ed il suo fisico mozzafiato si è ritagliato uno spazio importante su Instagram, dove sta raccogliendo sempre più seguito.