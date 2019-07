Vacanza di relax e sport a Positano per l’attore Hugh Grant in compagnia della giovane moglie Elisabet Eberstein

Positano continua ad essere la meta preferita di tantissimi vip che decidono di trascorrere le loro vacanze nello splendido ed unico scenario della costiera amalfitana, immersi tra l’azzurro del mare ed il verde della montagna. Ed anche l’attore Hugh Grant non ha resistito al fascino della città verticale e si è regalato dei momenti di relax insieme alla giovane moglie Elisabet Eberstein, con la quale ha contratto matrimonio l’anno scorso. Più giovane di lui di 23 anni Elisabet è il grande amore di Hugh e la coppia si è mostrata affiatata ed innamorata come il primo giorno. I due sposi hanno passeggiato per le stradine di Positano, ammirando i tipici e colorati negozi, ma si sono ritagliati un bel po’ di tempo anche per una grande passione che li accomuna, ossia l’attività sportiva ed insieme si sono rilassati con delle belle partite di tennis. Ma in una città bagnata da un mare stupendo non poteva mancare qualche ora trascorsa in acqua, con tanto di maschera per brevi immersioni. Insomma, la coppia sembra aver gradito molto il soggiorno a Positano e tutto lascia sperare che presto li rivedremo tra le nostre stradine.