Va a fuoco lo studio de La7 ecco cosa fa Mentana

Non è uno scherzo.. negli studi televisivi de La7, dove durante la diretta del TgLa7 condotto da Enrico Mentana è scoppiato un incendio. Il direttore Mentana ha interrotto la diretta per il rogo divampato nello studio. Durante il telegiornale, infatti, il direttore che stava parlando con Milena Gabanelli, ha bloccato, intorno alle 20.35, la giornalista annunciando l’incendio, nei locali di via Umberto Novaro a Roma.