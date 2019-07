Usa, 20 tonnellate di cocaina a bordo della MSC Gayane, gestita da una società svizzera dell’armatore Aponte. Nave sotto sequestro

La portacontainer MSC Gayane lo scorso 17 giugno, mentre si trovava al Packer Marine Terminal, era stata al centro di un maxi ritrovamento di cocaina. Infatti, stipate in sette container a bordo dell’imbarcazione, insieme ad altre merci erano contenute anche circa 20 tonnellate di droga, per un valore di mercato stimato intorno ai 1,3 miliardi di dollari. Ed ora la nave è stata posta sotto sequestro dalla Dogana e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 4 luglio. William McSwain, Procuratore Generale della Corte Distrettuale di Filadelfia ha chiarito che la MSC Gayane resterà sotto custodia della CBP fino a nuovi procedimenti legali o a una decisione della Corte, aggiungendo che la nave è anche soggetta a “possibile confisca”. Nel traffico illecito risulterebbero coinvolti sei membri dell’equipaggio, tutti provenienti dall’Est Europa o da Samoa. Due di essi avrebbero già ammesso le loro responsabilità specificando che la cocaina sarebbe stata introdotta a bordo della nave quando si trovava in navigazione tra Panama e Perù, trasportata fino alla MSC Gayane da 14 barche. La nave, noleggiata dalla MSC, sarebbe di proprietà della JP Morgan Global Maritime, che l’avrebbe rilevata recentemente da SinOceanic Shipping, anche se il database online Equasis le attribuisce invece MSC come ship manager/commercial manager, mentre come registered owner figura Meridian 7 Ltd, società definita comunque “sotto la cura” della stessa MSC. La compagnia ha deciso di non commentare direttamente il provvedimento di sequestro, ma emesso un comunicato rivolto alla clientela nel quale ha specificato di star collaborando in ogni modo possibile con le autorità”, aggiungendo di non essere oggetto di indagine. La MSC Gayane risulta gestita dalla società svizzera Mediterranean Shipping Co. (Msc) dell’armatore campano Gianluigi Aponte, ma JPMorgan ha contribuito a finanziarne l’acquisto da parte di Msc.