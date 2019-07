Uomo di Marina di Camerota trovato senza vita e con il cranio fracassato nella sua casa in Venezuela, si indaga

Tragica fine per un uomo di Salerno, originario di Marina di Camerota, che è stato trovato senza vita e con il cranio fracassato nella sua camera da letto nel comune di Baruta, in Venezuela. Sulla misteriosa morte di E.A., queste le iniziali della vittima, cominciano a circolare varie ipotesi. La prima è che potrebbe essere stato ucciso in seguito ad una rapina. La seconda, invece, è di natura politica ed ipotizza che il salernitano possa essere stato assassinato nel sonno per colpa della sua dichiarata posizione contro il presidente del Venezuela Nicolàs Manduro. Dall’appartamento della vittima mancherebbero anche molti oggetti di valore. Le indagini proseguono per fare luce sul delitto. Grande dolore nella comunità di Marina di Camerota per la tragica scomparsa del loro concittadino e la famiglia è chiusa nel suo profondo dolore.