Universiadi a Napoli, è sold out. Positanonews ci sarà con la nostra Pamela Cuomo che ci terrà aggiornati . E’ tutto esaurito per la cerimonia di apertura delle Uninversiadi che si terrà domani sera alle 21.00 allo Stadio San Paolo di Napoli.

A darne notizia è lo stesso Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade che informa che per domani sera i settori disponibili sono tutti esauriti.

Per ragioni di sicurezza, non sarà autorizzata l’entrata allo stadio senza ticket, intero o ridotto. I bambini under 10, sprovvisti di biglietto, non potranno purtroppo accedere alla manifestazione, anche se accompagnati da adulti in possesso di regolare biglietto.

Si precisa inoltre che i posti riservati ai disabili, gestiti da UNITALSI, sono disponibili fino ad esaurimento, in base alla capienza dell’impianto. Per farlo è necessario chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo campana@unitalsi.it e richiedere l’accredito. I posti a disposizione sono una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine.

Per usufruire dell’ingresso gratuito è necessario portare un documento di identità più una fotocopia del decreto di invalidità. L’ingresso gratuito, quindi, è sia per il disabile sia per il suo accompagnatore.

I cancelli dello Stadio San Paolo saranno aperti dalle ore 18.00 per agevolare il flusso degli ingressi. Per i disabili che avranno precedentemente richiesto l’accredito è alle 19.30 del 3 Luglio davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.