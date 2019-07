Tre giorni di votazioni, 1887 votanti e oltre 17mila preferenze espresse. Si chiudono così le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che ha visto il gruppo guidato dai consiglieri uscenti ottenere un ottimo risultato.Soddisfatto anche il presidente uscente, Gennaro Torrese, che commenta così: “Sono felice per l’andamento delle elezioni e per la partecipazione straordinaria da parte degli avvocati, impensabile per questo periodo, visto che oltre 1800 colleghi sono venuti a votare, nonostante la tornata elettorale si sia tenuta il 22, 23 e 24 luglio”. Una grande partecipazione, che il presidente Torrese valuta in maniera estremamente positiva: “Durante questi tre giorni, tutti hanno dato una grande prova di compostezza e regolarità del momento elettorale, ma il risultato è chiaro: quando l’Avvocatura si esprime, sceglie sempre i migliori”.Il rinnovamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata è stato massiccio, ma il presidente Gennaro Torrese è sicuro: “Questo Consiglio, nella scia di quello precedente, guarderà sempre agli interessi generali dell’Avvocatura. E c’è un elemento in più: la Fondazione Forense Enrico De Nicola avrà ampliati compiti e si schiera a fianco del nuovo Consiglio, non privandolo di quelle esperienze necessarie per le tante finalità istituzionali”.Infine, questo è il commento sui risultati: “Mi fa particolarmente piacere che nelle prime posizioni vi siano eletti di grande esperienza, che il gruppo che faceva capo al precedente consiglio aveva determinato come guide del nuovo. Venerdì – conclude Gennaro Torrese – si celebrerà la riunione per le elezioni delle cariche che io auspico possano essere scelte proprio nell’ambito di quelle guide di sicura esperienza”.Questi sono i consiglieri che risultano eletti: Mario Afeltra (672 preferenze), Antonino Raffone (591), Maria Formisano (541), Luisa Liguoro (498), Vincenzo Vingiani (481), Giusy Di Nola (475), Germaine Popolo (471), Elio D’Aquino (461), Francesco Pane (452), Francesco Savastano (450), Maria Florinda Di Leva (447), Ester Di Martino (440), Antonio Cesarano (424), Antonio Suarato (417), Giovanni Visco (406), Vincenzo Polese (398), Fausta Antonella Cirillo (396), Rachele Palomba (386), Mario Sabbia (367), Paolo VIncenzo Sicignano (357), Francesco Maddaloni (338).

Tre giorni di votazioni, 1887 votanti e oltre 17mila preferenze espresse. Si chiudono così le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che ha visto il gruppo guidato dai consiglieri uscenti ottenere un ottimo risultato.Soddisfatto anche il presidente uscente, Gennaro Torrese, che commenta così: “Sono felice per l’andamento delle elezioni e per la partecipazione straordinaria da parte degli avvocati, impensabile per questo periodo, visto che oltre 1800 colleghi sono venuti a votare, nonostante la tornata elettorale si sia tenuta il 22, 23 e 24 luglio”. Una grande partecipazione, che il presidente Torrese valuta in maniera estremamente positiva: “Durante questi tre giorni, tutti hanno dato una grande prova di compostezza e regolarità del momento elettorale, ma il risultato è chiaro: quando l’Avvocatura si esprime, sceglie sempre i migliori”.Il rinnovamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata è stato massiccio, ma il presidente Gennaro Torrese è sicuro: “Questo Consiglio, nella scia di quello precedente, guarderà sempre agli interessi generali dell’Avvocatura. E c’è un elemento in più: la Fondazione Forense Enrico De Nicola avrà ampliati compiti e si schiera a fianco del nuovo Consiglio, non privandolo di quelle esperienze necessarie per le tante finalità istituzionali”.Infine, questo è il commento sui risultati: “Mi fa particolarmente piacere che nelle prime posizioni vi siano eletti di grande esperienza, che il gruppo che faceva capo al precedente consiglio aveva determinato come guide del nuovo. Venerdì – conclude Gennaro Torrese – si celebrerà la riunione per le elezioni delle cariche che io auspico possano essere scelte proprio nell’ambito di quelle guide di sicura esperienza”.Questi sono i consiglieri che risultano eletti: Mario Afeltra (672 preferenze), Antonino Raffone (591), Maria Formisano (541), Luisa Liguoro (498), Vincenzo Vingiani (481), Giusy Di Nola (475), Germaine Popolo (471), Elio D’Aquino (461), Francesco Pane (452), Francesco Savastano (450), Maria Florinda Di Leva (447), Ester Di Martino (440), Antonio Cesarano (424), Antonio Suarato (417), Giovanni Visco (406), Vincenzo Polese (398), Fausta Antonella Cirillo (396), Rachele Palomba (386), Mario Sabbia (367), Paolo VIncenzo Sicignano (357), Francesco Maddaloni (338). da Il Mattino.

Francesco Maddaloni :

Che dire, dopo una giornata di riflessione su quanto accaduto ieri e sull’enorme successo dell’Avvocatura Sorrentina, non posso che esprimere la mia gratitudine a tutti gli amici/colleghi che hanno creduto in me.

Un grazie particolare a Pasquale Damiano e Michele Gargiulo, due colleghi ma soprattutto due amici che hanno svolto un lavoro fantastico.

Grazie ai miei compagni di avventura, Rachele Palomba, Francesco Pane e Giovanni Visco con cui ho vissuto e condiviso attimi gratificanti, divertenti e di attesa.

Grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuto ed incoraggiato.

Infine, ora che la partita è finita, mi piace ricordare e concludere con le parole di un grande allenatore, Boskov: “partita finisce quando arbitro fischia”. La partita è finita davvero e SORRENTO HA VINTO!

Rachele Palomba:

Grazie Presidente Gennaro Torrese per questi quattro anni in cui ho avuto l’onore di lavorare con te, è stata un esperienza straordinaria che mi ha insegnato tantissimo sotto tutti gli aspetti soprattutto quello umano.

Ieri nel Consiglio per la prima volta abbiamo scelto due donne come figure apicali, Luisa Liguoro Presidente ed Ester Di Martino Segretaria, ed accanto a loro Elio D’Aquino, vice presidente, e Enzo Vingiani, tesoriere. Sono sicura che il lavoro che ci aspetta porterà risultati eccellenti nell’interesse di tutta la classe forense

Uniti si vince!

Ieri sono stata rieletta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. È stato il frutto di un grande lavoro di squadra: il foro Sorrentino è riuscito ad eleggere quattro candidati all’interno del Consiglio di Torre Annunziata.

Voglio perciò ringraziare tutti i colleghi della Penisola Sorrentina che compatti hanno sostenuto il progetto, ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, i consiglieri uscenti Pasquale Damiano, Michele Gargiulo e Tania Caputo. Con loro ho condiviso quattro anni impegnativi, sicuramente formativi e difficilmente ripetibili.