Un nuovo mezzo per i “Colibrì” nel segno dell’amicizia

Mercoledi scorso, i volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì” hanno ritirato un nuovo automezzo che arricchirà la dotazione dell’associazione di volontariato. Un pulmino Fiat Doblò abilitato per il trasporto dei diversamente abili con pedana elettrica per il caricamento direttamente su sedia a rotelle, accrescerà la capacità operativa dell’associazione mettendo a disposizione del territorio un nuovo e utilissimo presidio.



Il mezzo è stato donato dall’legata al sodalizio costiero daLavorando fianco a fianco in situazioni drammatiche i volontari dei due gruppi hanno stretto un rapporto speciale sfociato in questo atto di generosità da parte dei genovesi in possesso di questo automezzo per loro in esubero ma che avrebbe avuto un buon valore di mercato considerata anche la dotazione speciale.Un dono che dimostra ulteriormente la capacità di far rete dei nostri volontari, di essere benvoluti ovunque grazie al grande spirito di sacrificio, l’abnegazione, la capacità di “fare squadra” con tutti, l’umiltà e la naturale disponibilità verso il prossimo in difficoltà.