Umberto e Gabriella... come nelle favole!

“L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”. L’amore maturo dice “Ho bisogno di te perché ti amo”.

(Erich Fromm)

Oggi convolano a nozze Gabriella Albano e Umberto Santoriello.

Un Amore sbocciato tra una bandiera ed una canzone di Vasco Rossi,un Amore che ha travolto le loro anime ,i loro cuori e le loro menti,un Amore maturo,ma che è entrato nella loro Vita come una fragoroso , meraviglioso lampo di luce,ad illuminare le loro belle “anime. Sarà un momento di emozione,di gioia,di condivisione del loro Amore,da parte dei tanti amici che li amano per il loro essere Unici.

Tanti gli amici che in questo giorno godranno della loro felicità,ma un pensiero andrà anche allo zio di Umby ,detto “Lu Re”, quel “Cibalgina”che ovunque sia, farà roteare la sua bandiera,avvolgendo Umberto e Gabriella nel suo drappo Cavense ,ed avrà gli occhi lucidi e felici di chi vede la felicità nei loro cuori.

Una canzone di Vasco Rossi recita”..

Quello che potremmo fare io e te

Senza pensare a niente

Senza pensare sempre

Quello che potremmo fare io e te

Non si può neanche immaginare…”

..ecco noi Amici immaginiamo la loro Vita insieme ,come una …. favola…

Antonio Di Giovanni