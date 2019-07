Una turista si perde a Los Angeles e Keanu Reeves le offre un passaggio (che lei all’inizio rifiuta)

Una delle prime cose che s’imparano da bambini è di non parlare con gli sconosciuti. Figurarsi salirci pure in macchina, anche se l’auto in questione è una fiammante Porsche nera. Ecco perché quando l’australiana Nicole Lewis-Jacobs si è persa in giro per Beverly Hills ed è entrata in un bar a chiedere indicazioni, ha declinato l’invito «di un tizio» di accompagnarla a destinazione a bordo della sua auto sportiva, che era parcheggiata lì vicino, spiegando gentilmente (ma con altrettanta fermezza) all’uomo che non era sua abitudine «salire in macchina con degli sconosciuti». Al che «il tizio» si è affrettato a presentarsi: «Piacere, sono Keanu Reeves». Come facilmente intuibile, per poco alla signora Nicole non veniva un colpo. «Quando mi sono resa conto con chi stessi parlando, ne sono rimasta sorpresa, perché non lo avevo affatto riconosciuto», ha raccontato di recente la donna, un’insegnante di Melbourne, all’Herald Sun (ripreso anche dal Daily Mail), ricordando l’episodio accaduto tre anni fa.

La storia

Superato «lo choc della mia vita», la turista australiana non ci ha ovviamente pensato due volte ad accettare lo strappo in macchina da Reeves. «Certo che sono salita sulla sua Porsche nera e mi sono fatta dare un passaggio: non capita tutti i giorni che una star del cinema come Keanu Reeves ti dia un passaggio a Tinseltown (il nome informale con cui si indica Hollywood, ndr)! – ha spiegato Nicole, che si è poi fatta anche l’immancabile foto-ricordo con l’attore, postata su Facebook -. E lui non si è solo assicurato che arrivassi a destinazione, ma ha pure chiamato mio marito e i miei figli che mi stavano aspettando, per dire loro che ero al sicuro nella sua auto, come pure gli amici che stavamo andando a trovare, affinché nessuno si preoccupasse. È stata un’esperienza surreale, ma molto carina, e mi piacerebbe rimettermi in contatto con lui per ringraziarlo adeguatamente». E poi dicono che non ci sono più gli uomini di una volta. Ma in effetti di Keanu Reeves ce n’è uno solo.

