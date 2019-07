Atrani. Nella cittadina della costiera amalfitana ha suscitato molta curiosità ed ammirazione un giovane che, nel punto in cui la strada si affaccia a precipizio sul mare, ha deciso di esibirsi in uno spettacolare tuffo che ha lasciato le persone presenti senza fiato fino all’ultimo. Non sappiamo se il ragazzo abbia deciso di tuffarsi per puro diletto o l’abbia fatto per allenarsi in vista di qualche gara, magari quella dei famosi tutti a Furore. In ogni caso il suo è stato un tuffo stupendo e ben fatto, da medaglia d’oro…